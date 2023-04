Neues Zwei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen

Tradition: Pferdetreck von Münster nach Osnabrück gestartet

Sechs Pferdegespanne sind am Dienstag am Rathaus Münster gestartet, um in die gut 50 Kilometer entfernte niedersächsische Stadt Osnabrück zu fahren. Am Donnerstag soll der Tross in Osnabrück auf dem Domvorplatz ankommen. Hintergrund ist der 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens, der 1648 in beiden Städten geschlossen wurde. Mit der Ankunft in Osnabrück würde dort ein szenisches Schauspiel das Eintreffen des schwedischen Gesandten Oxenstierna nachstellen, teilte die Stadt mit. Der erste Friedensvertrag des Westfälischen Friedens sei am 6. August 1648 zwischen dem Kaiser, den deutschen Fürsten und Schweden in Osnabrück per Handschlag geschlossen worden.