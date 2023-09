Zwei Taucher in Thüringen tödlich verunglückt

In einem See in Thüringen sind zwei Taucher tödlich verunglückt. Im Sundhäuser See bei Nordhausen kamen am Samstag ein 29 Jahre alter Mann aus Niedersachsen und sowie eine gleichaltrige Frau aus China ums Leben, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte. Sie gehörten zu einer dreiköpfigen Gruppe, die gemeinsam zu einem Tauchgang aufgebrochen war. Der dritte Taucher, ein 33-Jähriger, sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle drei seien aus Niedersachsen gekommen.