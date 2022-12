1:0 gegen Braunschweig: Hertha mit Testspielsieg in WM-Pause

Bundesliga: Hertha-Trainer Schwarz hofft auf Debüterlebnis in Gladbach

Trainer Sandro Schwarz strebt mit Hertha BSC eine Premiere in der Fußball-Bundesliga an. Der 43-Jährige hat in seiner Bundesligalaufbahn bisher noch nie gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen können. «Es ist jetzt eine neue Mannschaft, eine neue Aufgabe», sagte der ehemalige Trainer von Mainz 05 am Mittwoch vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).