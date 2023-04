Obstplantagen: «Eispanzer» schützt Blüten

Hannover: 97-jähriger Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Mehrere Tage nach einem Unfall ist ein 97 Jahre alter Radfahrer in einem Krankenhaus in Hannover gestorben. Der Gesundheitszustand des Mannes verschlechterte sich nach dem Unfall, er starb am Sonntag in einer Klinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vergangene Woche Dienstag hatte im Stadtteil List eine 41 Jahre alte Radfahrerin den in gleiche Richtung fahrenden Senior überholt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision, wobei der Mann stürzte. Er wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin blieb unverletzt.