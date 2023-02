Erstmals seit 2015 wieder Wolf mit Sender versehen

Friesland: Ministerium beobachtet Situation nach Wolfsichtungen

Nach mutmaßlichen Wolfssichtungen an einem Schulweg im Landkreis Friesland beobachtet das Umweltministerium in Hannover die Situation. «Die Menschen vor Ort sind nachvollziehbarer Weise verunsichert und in Sorge. Solche Nahbegegnungen sind nicht nur unheimlich, sie fördern Sorgen und Ängste bei den Eltern», sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) in einer Mitteilung am Donnerstag. Die gesichteten Wölfe hätten sich nicht aggressiv verhalten. «Aber fest steht: Sollte sich ein Wolf Menschen mehrfach nähern, werden wir umgehend die notwendigen Maßnahmen ergreifen», sagte Lies.