Bremen verlängert Iran-Abschiebestopp

Hessens Innenminister: Beuth: Verantwortung für Iran-Abschiebestopp beim Bund

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sieht in der Diskussion um die Aussetzung von Abschiebungen in den Iran den Bund in der Verantwortung. «Die Aufforderung von Frau Faeser an die Länder, nun schnellstmöglich über einen Abschiebestopp in den Iran zu entscheiden, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten», sagte der Minister am Freitag in Wiesbaden.