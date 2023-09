Bremer Haushalt: Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben

200.000 Euro Sachschaden bei Scheunenbrand

Beim Brand einer Scheune im Landkreis Cuxhaven ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer am Montagnachmittag aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die in Steinau gelegene Scheune bereits in Vollbrand gestanden. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand wurde verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.