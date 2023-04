Brand in Fahrzeughalle in Friesland

In Wangerland (Landkreis Friesland) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer in einer Fahrzeughalle ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg am Donnerstagmorgen mitteilte, entstand das Feuer aus zunächst unbekannten Gründen. Bei dem Brand wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Am Morgen war das Feuer weitestgehend gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten an, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Friesland. Hauptsächlich habe der Mittelteil einer Fahrzeughalle für landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeugen gebrannt.

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Es müsse nun geprüft werden, inwieweit die weiteren Gebäudeteile des Betriebs beeinträchtigt seien, hieß es weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Das genaue Ausmaß des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden, der Sachschaden wurde von einem Sprecher der Polizei zunächst auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

© dpa