Flächenbrände fordern Einsatzkräfte in Niedersachsen

Zahlreiche Flächenbrände haben am Wochenende die Feuerwehren in Niedersachsen beschäftigt. Mehrere Hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch ein Löschflugzeug unterstützte die Brandbekämpfung.

Gleich mehrere Flächenbrände haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Niedersachsen am Wochenende beschäftigt. In Auetal im Landkreis Schaumburg ist den ersten Erkenntnissen nach durch einen technischen Defekt an einem Mähdrescher ein Feuer auf einem Stoppelfeld entstanden. Rund 2000 Quadratmeter standen in Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstag niemand. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf ein angrenzendes Waldstück übergriff.

Bei Bad Sachsa im Landkreis Göttingen hat ein Brand etwa zwei Hektar Wald vernichtet. Altbaumbestände und Totholz auf einem Steilhang am Ravenberg haben nach Angaben der Polizei in Flammen gestanden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, Anhaltspunkte für Brandstiftung gab es nicht. Rund 200 Einsatzkräfte waren in der Nacht auf den Samstag vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Mittagsstunden an. Auch ein Löschflugzeug wurde eingesetzt. Anwohner hatten den Brand mitten in der Nacht gemeldet.

Rund zwei Hektar Stroh gerieten in Wiefelstede im Landkreis Ammerland in Brand. Grund sei vermutlich ein technischer Defekt an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit der Unterstützung von mehreren Bauern konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Brandes am Samstag verhindern. Im Landkreis Nienburg hat die Feuerwehr in der Gemeinde Landesbergen einen rund eineinhalb Hektar großen Flächenbrand gelöscht. Ein Passant hatte das Feuer am Samstag bemerkt und den Notruf gewählt. Die Ursache sei nach Angaben der Polizei unklar.