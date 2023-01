Gesundheit: Zahl der Organspenden 2022 in Niedersachsen gesunken

Die Zahl der postmortalen Organspenden in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gesunken. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, gab es 2022 im Bundesland 64 Organspender und -spenderinnen. Das seien fünf weniger als im Jahr zuvor, allerdings zehn mehr als im Jahr 2020. Die Zahl der gespendeten Organe sank von 211 im Jahr 2020 und 225 in 2021 auf 196 im vergangenen Jahr. In den Kliniken zählte die Stiftung nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 322 Transplantationen - nach 342 im Jahr 2021 und 341 in 2020.