Bericht: Werder verhängt Stadionverbot gegen Wiese

Verkehr: Polizei hat Autotuner zum «Car-Freitag» im Blick

Die Polizei in Niedersachsen und Bremen ist auf mögliche Ansammlungen von Leuten mit aufgemotzten Autos am Karfreitag vorbereitet. In der Landeshauptstadt Hannover gebe es zwar keine Erkenntnisse zu Treffen am so genannten «Car-Freitag», die Polizei werde aber Präsenz zeigen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. «Wir bereiten uns darauf vor.»