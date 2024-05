Home

Regional

Niedersachsen & Bremen

Waldbrandbekämpfung: EU fördert zwei Löschflugzeuge für Niedersachsen

EU fördert zwei Löschflugzeuge für Niedersachsen

Dieses Jahr sollen abermals zwei Löschflugzeuge aus Spanien mit Personal zeitweise in Niedersachsen stationiert werden. Die Flugzeuge vom Typ AT 802 sind zur Waldbrandbekämpfung in Europa vorgesehen, teilte das Innenministerium Niedersachsens in Hannover am Freitag mit. Drei Viertel der sogenannten Vorhaltekosten soll die Europäische Union zahlen, die weiteren Kosten tragen Bund und Land. Eine Summe nannte das Ministerium nicht. Im vergangenen Jahr half die Staffel, Brände in Griechenland zu bekämpfen.

Wasser wird aus der Luft auf eine Brandfläche abgeworfen. © Matthias Bein/dpa

«Die niedersächsische Löschflugzeugstaffel hat sich bewährt!», sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) laut Mitteilung. Es sei folgerichtig, dass das Bundesland wieder den Zuschlag der Europäischen Union für die Stationierung erhalten habe. Die Hauptbasis der Flugzeuge ist auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Voraussichtlich von Mitte Juni an sollen die Flugzeuge bereitstehen. Der Einsatz ist zunächst bis zum 31. Oktober vorgesehen.

© dpa