Nach Tod von 17-Jähriger: Noch keine Hinweise auf Motiv

Nach dem Tod einer 17 Jahre alten Inlineskaterin und einem Angriff auf eine 30-Jährige im niedersächsischen Landkreis Diepholz gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch keine Hinweise auf die Hintergründe oder ein Tatmotiv. «Dazu können wir im Moment noch keine Angaben machen», sagte Martin Schanz von der Staatsanwaltschaft Verden am Donnerstag.

Polizei und Spurensicherung ermitteln am Auto eines festgenommenen Tatverdächtigen in der Nähe der Autobahn 7 (A7). © Christof Dathe/dpa

Ein 42 Jahre alter tatverdächtiger Deutscher war am Mittwochabend gefasst worden. Er wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Noch habe sich der Verdächtige nicht zu der Tat geäußert, sagte Schanz.

Die 17-Jährige, die in Barenburg - zwischen Hannover und Bremen - mit Inline-Skates unterwegs war, war am Sonntagabend tot in einem Graben an einem Feldweg entdeckt worden. Am Mittwochmorgen soll derselbe Verdächtige im nahe gelegenen Sulingen vor einem Fast-Food-Restaurant eine 39-Jährige angegriffen haben. Zeugen verhinderten Schlimmeres und halfen der Frau. Dieser gehe es «körperlich so weit gut», sagte Schanz. Sie sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.