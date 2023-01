Erfolg gegen mutmaßliche Geldautomaten-Manipulateure

Auszeichnungen: Oscars: «Im Westen nichts Neues» als «Bester Film» nominiert

Der deutsche Beitrag «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger ist in der Top-Sparte «Bester Film» für den Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt. Berger ist gebürtiger Wolfsburger. Gemeinsam mit dem Antikriegsdrama gehen neun weitere Filme in der wichtigsten Kategorie ins Rennen, darunter «Avatar: The Way of Water», «Everything Everywhere All at Once» und «The Fabelmans». Die 95. Oscar-Verleihung soll am 12. März in Hollywood stattfinden.