61-Jähriger nach versuchter Tötung eines Obdachlosen in Haft

Mann bei Messer-Angriff schwer verletzt: 32-Jähriger verhaft

Vor einer Bar in der Davidstraße geraten drei Männer in Streit - am Ende ist ein 28-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Wenig später kann die Polizei in einem Krankenhaus einen Tatverdächtigen dingfest machen.