Linke will Haushalte in Bremen entlasten

Schulen: Grüne: kostenlose Klassenfahrten bis zum siebten Schuljahr

Alle Klassenfahrten und Schulausflüge der ersten sieben Klassen sollten in diesem Schuljahr nach Ansicht der Grünen im Landtag zu 100 Prozent vom Freistaat finanziert werden. «Diese Aktivitäten gehen ins Geld und nicht jede Familie kann sich das in diesen angespannten Zeiten leisten», sagte Fraktionschefin Katharina Schulze am Mittwoch beim Auftakt der Herbstklausur der Landtagsgrünen in Weiden in der Oberpfalz. Kinder und Jugendliche hätten in der Landespolitik der Regierung leider nicht den Stellenwert, den sie haben sollten. Nach wie vor würden Kinder noch immer viel zu oft vergessen.