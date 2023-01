Zubau von Offshore-Windkraft kommt wieder in Gang

Energiekonzern: RWE will Offshore-Windparks in Lettland entwickeln

Der Energiekonzern RWE will in das Windenergiegeschäft in Lettland einsteigen und gemeinsam mit dem Stromversorger Latvenego Offshore-Windparks in der Ostsee errichten. Die beiden Unternehmen unterzeichneten am Freitag eine Rahmenvereinbarung in der lettischen Hauptstadt Riga, um Windanlagen vor der Küste des EU- und Nato-Landes zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Durch die Partnerschaft soll der Ausbau der Offshore-Windenergie in Lettland unterstützt und die Energieunabhängigkeit des an Russland grenzenden Landes gestärkt werden, wie die beiden Firmen mitteilten.