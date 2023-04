Scholz nimmt an Nordsee-Gipfel zu Windkraft teil

Unfälle: 13-Jähriger schwebt nach Stromschlag weiter in Lebensgefahr

Der 13 Jahre alte Junge, der bei Hannover einen 15.000 Volt starken Stromschlag erlitten hat, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der Zustand sei noch immer unverändert, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Der Jugendliche war am Sonntagabend an einem S-Bahnhof in Langenhagen über Gleise gelaufen und auf einen Baustellenzug geklettert. Dort traf ihn der Stromschlag. Mit schweren Verbrennungen am Körper kam er ins Krankenhaus.