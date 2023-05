Regierungschef Weil: Heizungstausch muss gefördert werden

Landesregierung: Keine Hilfe bei Heizungsumstellung

Hausbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern können entgegen früheren Plänen nicht auf zusätzliche Finanzhilfe des Landes bei der Heizungsmodernisierung rechnen. Die Landesregierung habe sich stattdessen für die Förderung kleiner Solaranlagen an Balkonen entschieden, um den CO2-Ausstoß und die Energiekosten der Menschen, insbesondere der Mieter, zu senken, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag im Schweriner Landtag. Das mit zehn Millionen Euro ausgestattete und am Dienstag gestartete Programm laufe sehr gut an.