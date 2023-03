Land Bremen plant künftige Solardachpflicht

Wasserversorgung: Ministerium will nachhaltigeres Wassermanagement aufbauen

Die Wasserversorgung in Niedersachsen soll nach Plänen des Umweltministeriums nachhaltiger werden. So sei etwa geplant, die Grundwasserneubildung stärker zu fördern und mehr Regenwasser zu nutzen, teilte das Ministerium in Hannover am Dienstag mit. So könnten Flächen geschaffen werden, die in der Lage seien, große Mengen an Wasser aufzunehmen und später wieder abzugeben.