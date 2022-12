Hoher Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Landkreis Würzburg: Nach Brand in Einfamilienhaus: Tatverdächtiger in U-haft

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Unterfranken hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen - er sitzt nun in Untersuchungshaft. Zeugen hatten am Donnerstag den Brand in dem Haus in Zell am Main (Landkreis Würzburg) bemerkt und die Polizei gerufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.