19-jähriger wird bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist bei einem Motorradunfall am Sonntag in Ringe (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Motorrad, überschlug sich und wurde in die Böschung am Seitenrand geschleudert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

© dpa