Spitzenreiter beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

96-Coach Leitl im Endspurt: «So viele Punkte wie möglich»

Hannover 96 will die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nicht einfach locker ausklingen lassen. «Wir wollen natürlich noch so viele Punkte wie möglich holen», sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie beim Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die zwei Siege zuletzt in Folge in Bielefeld und gegen Nürnberg fühlten sich laut Leitl gut an. «Es wäre natürlich schön, wenn wir nachlegen können in Karlsruhe.»