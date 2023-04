Erste Unternehmen haben Angebot nachgebessert

Medizintechnikvertrieb: Heftige Explosion: Gebäudefront eingestürzt

In einem Medizintechnikvertrieb in Nienburg/Weser ist es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer massiven Explosion gekommen. Dabei wurde das zweigeschossige Gebäude mit einem Anbau am späten Mittwochabend «großflächig zerstört», Teile einer Hauswand seien auf die Straße geschleudert worden, sagte ein Sprecher der Polizei Nienburg am Donnerstagmorgen. Wegen der starken Beschädigungen sei das Gebäude einsturzgefährdet, hieß es später in einer Mitteilung. Das Firmengelände wurde daher abgesperrt.