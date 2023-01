Rossmann legt abermals zu: Filialnetz weiter ausbauen

Emden: Während eines Rettungseinsatzes: Diebe stehlen Hilfsmittel

Während eines Rettungseinsatzes haben Diebe in Emden Rettungshilfsmittel aus einem Krankenwagen gestohlen. Die Besatzung des Rettungswagens war zu einer Kneipe in der Emder Innenstadt gerufen worden, in der ein Mann vermutlich eine Treppe heruntergestürzt war, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Nachdem die Rettungskräfte den Mann in der Nacht zum Mittwoch versorgt hatten und ihn in den Rettungswagen verlegen wollten, stellten sie fest, dass medizinische Rettungsmittel in dem Fahrzeug fehlten.