Hannover 96 wirft WM-Spieler Ondoua raus

Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gibt es neben der sportlichen Krise nun auch Ärger mit dem WM-Spieler Gael Ondoua. Trainer Stefan Leitl warf den Nationalspieler Kameruns am Freitag wegen kritischer Äußerungen am Trainingsplatz endgültig aus dem Profikader. Ondoua habe «sein Ego über das der Mannschaft und das des Clubs gestellt. Von daher ist er ab sofort kein Teil dieser Mannschaft mehr», sagte Leitl bei der Pressekonferenz zum Spiel bei seinem Ex-Club SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler nahm im November mit der Nationalmannschaft Kameruns an der Fußball-WM in Katar teil. Bei Hannover 96 ist der im Sommer 2021 verpflichtete Ondoua aber schon seit der vergangenen Saison nur noch Ersatz.

Nachdem er Transfers zum FC Zürich und in die Türkei in den vergangenen Monaten abgelehnt hatte, sollte er in dieser Woche mit der zweiten Mannschaft der 96er trainieren und am Samstag beim Regionalliga-Spiel gegen den Hamburger SV II zum Einsatz kommen. Ondoua erschien am Donnerstag jedoch beim Training der Profis und beklagte sich am Rand des Platzes im Gespräch mit Journalisten über seine sportliche Degradierung.

«Wie lange soll das gehen? Einen Tag, eine Woche oder länger?», sagte der Spieler nach Berichten der «Neuen Presse» und der «Bild»-Zeitung. «Diese Mannschaft ist meine Familie. Ich weiß nicht, was ich Böses getan habe.» Er habe es «zur WM geschafft, obwohl ich nicht einmal 90 Minuten in der Saison gespielt habe». Und er habe sich nie über seine sportliche Situation in Hannover beklagt.

Leitl wies die Darstellungen von Ondoua am Freitag entschieden zurück. «Es gab schon vor meiner Zeit eine sportliche Einschätzung, die ihm auch klar und eindeutig mitgeteilt wurde. Diese Einschätzung hat sich auch im Laufe der Vorrunde nicht verändert», sagte er. «Wir haben viel dafür getan, dass er seinen Traum umsetzen konnte.» Damit meinte der Trainer die Teilnahme an der Fußball-WM.