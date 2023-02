Winter in Niedersachsen und Bremen war deutlich zu warm

Wetter: Von eisig bis frühlingshaft: Temperaturrekorde in Bayern

Bayern war diesen Winter das Land der Temperaturrekorde. In Heinersreuth-Vollhof im Landkreis Bayreuth sei am 18. Dezember mit minus 19,3 Grad der bundesweit tiefste Wert gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Am 31. Dezember war es dann fast 40 Grad wärmer: In Wielenbach in Oberbayern stieg das Thermometer auf frühsommerliche 20,8 Grad, so viel, wie am Silvestertag an keinem anderen Ort in Deutschland.