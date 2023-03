Verdacht auf Kinderpornografie in Nudisten-Verein

3. Liga: Shapourzadeh kassiert Strafe für unsportliches Verhalten

Sportdirektor Amir Shapourzadeh vom VfL Osnabrück ist für unsportliches Verhalten gegen den Schiedsrichter während eines Drittliga-Spiels vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro sanktioniert worden. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Laut dem Dachverband hatte sich der 40-Jährige nach dem Halbzeitpfiff in der Partie gegen den FC Erzgebirge Aue (3:1) am 4. Februar in Osnabrück «unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team um Referee Florian Lechner verhalten und geäußert». Der DFB machte keine Angaben dazu, was Shapourzadeh gesagt haben soll.