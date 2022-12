Gleichen zieht positive Bilanz als erstes «Digitales Dorf»

Kommune: Landlust nimmt Fahrt auf: Familien beleben entlegene Winkel

Aus den Städten in die Dörfer: Die Menschen in Deutschland zieht es zunehmend aufs Land. «Die neue Landlust ist da und sie lässt sich auch in den Wanderungsstatistiken nachzeichnen», sagte Catherina Hinz, Geschäftsführende Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung am Dienstag in Berlin. Anlass war die Präsentation einer Studie zum Wanderungsgeschehen in Deutschland.