Geldautomat in Stuhr gesprengt: Täter auf der Flucht

Geldautomat gesprengt: Keine Beute

Unbekannte haben am Samstag einen Geldautomaten in Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) gesprengt. Es sei erheblicher Sachschaden am Bankgebäude entstanden, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. In den frühen Morgenstunden sei es in der Filiale zu einer heftigen Explosion gekommen. Zur Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Sprecherin der Sparkasse Südwestpfalz teilte mit, es sei kein Geld in dem Automaten gewesen.