Morgens neblig, dann regnerisch in Niedersachsen und Bremen

Wetter: Regnerischer Freitag im Norden: Auch am Wochenende Schauer

In Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet die Menschen am Freitag ein bewölkter und regnerischer Tag und auch das Wochenende wird herbstlich und frisch. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lockert es sich am Freitag bei Höchsttemperaturen um die 13 Grad nach anfänglichen Wolken, Schauern und an der Nordsee auch Gewittern gegen Nachmittag zum Teil auf und der Regen lässt nach. Dabei wird es windig. An der Küste besteht sogar die Gefahr von Sturmböen. In der Nacht zum Samstag können sich den Angaben zufolge die Wolken vor allem an der Nordsee verdichten und es kommt zu Schauern. Dabei kühlt es sich in Hamburg auf 4 Grad ab, in Flensburg auf 7 Grad und auf den Inseln auf 11 bis 9 Grad.