Halbfinal-Aus: Grizzlys Wolfsburg verabschieden neun Spieler

Luftverkehr: Gutachten zu nächtlichem Fluglärm in Hannover kommt

Das Land Niedersachsen lässt die Lärmbelastung durch Nachtflüge am Flughafen Hannover in einem Gutachten prüfen. Das Verkehrsministerium in Hannover bestätigte am Freitag entsprechende Berichte in mehreren Zeitungen. Die Lärmmessungen sollten möglichst noch in diesem Jahr in den verkehrsreichen Monaten Mai bis Oktober stattfinden.