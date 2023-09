Auswärtiges Amt sprach vor Festival mit Vertreter Eritreas

Das Auswärtige Amt hat die Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals am Wochenende in Gießen verurteilt. «Es ist äußerst bedauerlich, dass es dort zu Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gekommen ist», sagte ein Sprecher am Montag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Das Auswärtige Amt stehe seit ähnlichen Vorfällen im vergangenen Jahr in einem regelmäßigen Austausch mit der Stadt und der Polizei Gießen.