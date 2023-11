Hinweisportal zu tödlichem Unfall mit Fahrerflucht

Autofahrer begeht nach tödlichem Unfall Fahrerflucht

Nach einem tödlichen Unfall in Delmenhorst ist ein Autofahrer geflüchtet, ohne sich um den sterbenden Mann zu kümmern. Wie genau sich der Unfall am Sonntagabend in einer 30er- Zone in einem Wohnviertel abspielte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Für den überfahrenen Fußgänger, einen 58 Jahre alten Mann, kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer flüchtete nach Zeugenaussagen in einem dunklen SUV. Da sein Auto beschädigt ist, hofft die Polizei, den Fall so aufklären zu können. An der Unfallstelle blieb ein Außenspiegel des flüchtigen Fahrzeugs zurück.