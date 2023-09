Lechner fordert Begrenzung der Migration

Angesichts rasant steigender Flüchtlingszahlen schließt Niedersachsens CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner Kontrollen an der deutschen Grenze nicht aus. «Wir brauchen eine Begrenzung der Migration nach Deutschland», sagte Lechner am Donnerstag in Hannover. Diese müsse an der europäischen Außengrenze beginnen. Dabei müsse Deutschland die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützen. «Wenn dies nicht ausreicht, müssen wir Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen in Betracht ziehen, so bitter das auch in einem freien Europa ist.»

Sebastian Lechner (CDU), Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag, sitzt im niedersächsischen Landtag. © Julian Stratenschulte/dpa

Flüchtlinge müssten zudem besser integriert und schneller aus dem Sozialbezug geholt werden, sagte Lechner. Dafür seien insbesondere Sprachkurse wichtig, von denen es wegen zu hohen Anforderungen an Lehrkräfte bisher zu wenige gebe. Wer sich dagegen nicht integrieren wolle, Straftaten begehe oder keine Aufenthaltserlaubnis mehr habe und ausreisepflichtig sei, müsse abgeschoben werden, sagte Lechner.

© dpa