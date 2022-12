Werder-Trainer rechnet mit Füllkrug-Verbleib in Rückrunde

Engagement: Weil findet Ehrenämter für Zusammenhalt unerlässlich

Ministerpräsident Stephan Weil hat auf die gesellschaftliche Bedeutung von ehrenamtlicher Arbeit hingewiesen. «Ich freue mich, dass wir heute so viele engagierte Menschen aus Niedersachsen ehren konnten. Sie sind in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich aktiv: im Sport, im Naturschutz, in der Kultur, in der Flüchtlingshilfe, in sozialen Einrichtungen und vielen anderen Bereichen», sagte der SPD-Politiker am Samstag laut Redemanuskript.