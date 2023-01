Werder mit Unentschieden im Testspiel gegen St. Gallen

Verletzung: Pause für Werders Schmid: Füllkrug und Buchanan setzten aus

Werder Bremen muss bis auf Weiteres auf Romano Schmid verzichten. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Freitag am Knie verletzt und sich dabei eine Innenbandverletzung zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Schmid (22) soll nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im spanischen Murcia am Montag in Bremen genauer untersucht werden.