Bremen: Frau tot in Wohnunf aufgefunden: Ehemann festgenommen

In Bremen ist eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Polizisten entdeckten die 69 Jahre alte Frau am Freitagvormittag mit nicht näher benannten tödlichen Verletzungen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der 73 Jahre alte Ehemann wurde demnach wegen eines möglichen Tötungsdeliktes festgenommen. Die Polizei hatte am Nachmittag nach dem dringend Tatverdächtigen gefahndet. Die Mordkommission ermittelt.