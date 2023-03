«Müssen Spiel klar gewinnen»: Kovac beklagt Chancenwucher

Ein Platz im Europapokal - das ist das große Ziel des VfL Wolfsburg. Doch beim 1:1 gegen Union Berlin vergaben die Niedersachsen erneut zu viele Chancen.

Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz sieben verpasst. Gegen Union Berlin reichte es in der letzten Partie des 24. Spieltages trotz vieler Chancen nur zu einem 1:1 (0:0). Vor 23.554 Zuschauern in der Volkswagen Arena gingen die Gäste am Sonntagabend durch einen Foulelfmeter von Josip Juranovic in der 72. Minute in Führung. Der Ausgleich von Kevin Wimmer fiel erst sechs Minuten vor Schluss (84.).

Wie schon beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt vor einer Woche vergaben die Wolfsburger mehrere gute Möglichkeiten. «Wir müssen das Spiel deutlich gewinnen bei den Chancen, die wir hatten. Wir haben wie auch gegen Frankfurt zwei Punkte liegen gelassen», sagte Trainer Niko Kovac. «Aber wir sind jung, wir müssen noch viel lernen. Das sieht man in solchen Spielen. Wir können uns mit den Besten der Liga messen. Aber es fehlt der letzte Punch, damit wir uns oben festsetzen können.»

Als Tabellenachter liegt der VfL nun fünf Punkte hinter dem Sechsten Eintracht Frankfurt und einen Zähler hinter dem FSV Mainz 05 auf Rang sieben. Sollte eines der ersten sechs Teams den DFB-Pokal gewinnen, zieht der Tabellensechste in die Europa League und der Siebte in die Conference League ein. Einen der beiden Wettbewerbe zu erreichen, ist das große Ziel der «Wölfe».

«Es sind noch zehn Spiele, es gibt noch 30 Punkte zu holen», sagte Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui. «Ich glaube, wir können da immer noch angreifen.»