Kovac fordert mutigen Wolfsburger Auftritt in Dortmund

Bremen empfängt Bochumer: Wolfsburg spielt in Köln

Werder Bremen will am Samstag in der Partie gegen den gern gesehenen Gegner VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga wieder drei Punkte holen. Von 35 Duellen verloren die Hanseaten zu Hause gegen den Club aus dem Ruhrgebiet nur eine Partie. Acht Punkte trennen beide Clubs zurzeit in der Tabelle.