Clemens Fritz: «Nach oben brauchen wir nicht zu schauen»

Landtag: SPD will Gesetz gegen digitale Gewalt in Bundesrat bringen

Die SPD in Niedersachsens Landtag will ein bundesweites Gesetz gegen digitale Gewalt vorbereiten. Noch in diesem Jahr wolle man die Eckpunkte dafür in den Bundesrat einbringen, teilte die Regierungsfraktion am Mittwoch nach einer Klausurtagung auf Norderney mit. «Mit dem Gesetz wollen wir den von digitaler Gewalt Betroffenen die Möglichkeit eröffnen, zeitnah vor ordentlichen Gerichten die Sperrung einzelner Posts oder gar eines ganzen Accounts beantragen zu können», hieß es in einer Erklärung der Fraktion.