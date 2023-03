Bayern-Fußballerinnen wollen an Spitze: «Müssen gewinnen»

Brände: Zweites Todesopfer nach Brand in Autowerkstatt

Nach dem Großbrand in einer Autowerkstatt in der Wilhelmshavener Südstadt ist ein weiterer Mann gestorben. Der 38-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am Donnerstagabend, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Sein 67 Jahre alter Vater war noch am Brandort gestorben.