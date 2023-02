Aus in Wolfsburg für Ex-Coach Kohfeldt «total überraschend»

Tarifkonflikt: Auch Verdi legt mit Warnstreiks nach: «Angebot ist Ohrfeige»

Die neuen Warnstreiks im öffentlichen Dienst dürften nach Planungen der Gewerkschaft Verdi am Dienstag wieder viele Einrichtungen auch in Niedersachsen zeitweise lahmlegen. «Das Angebot der Arbeitgeber ist eine Ohrfeige für die Beschäftigten», sagte Landeschef Detlef Ahting am Montag zur Begründung der Aktionen. Man habe sich daher den Vorbereitungen für weitere Ausstände in dem Tarifkonflikt beim Beamtenbund dbb und bei der Kommunalgewerkschaft Komba angeschlossen. Diese hatten unter anderem bereits zu einer zentralen Kundgebung vor dem Hauptbahnhof in Hannover aufgerufen.