Augsburg will Auswärtsfluch in Wolfsburg besiegen

Bundesliga: FC Bayern gegen Freiburg gefordert: FC Augsburg in Köln

Der FC Bayern München will den 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr) mit einem Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg beschließen. Der deutsche Meister würde mit einem Erfolg in der Allianz Arena am Tabellenzweiten aus Baden vorbeiziehen. «Tabellarisch ist es ein wichtiges Spiel», sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Die Münchner konnten in der Liga von den vergangenen sechs Partien nur eine gewinnen. Erneut fehlen wird der an der Schulter verletzte Kapitän Manuel Neuer. Für ihn wird wie beim 4:2 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen Sven Ulreich im Münchner Tor stehen.