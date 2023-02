Unfall: Binnenschiff mit Kohle auf der Weser havariert

Auf der Weser in Bremen ist ein mit Kohle beladenes Binnenschiff havariert. Das Schiff sei am Donnerstagabend aus zunächst unbekannter Ursache mit einem Schubverband kollidiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann fuhr das Binnenschiff kurzzeitig in die Böschung am rechten Weserufer. Der Kohlefrachter wurde am Backbordbug stark beschädigt, es entstand ein Leck. Die Feuerwehr stoppte mit einem Lecksegel den Wassereinbruch und pumpte das Wasser ab. Verletzt wurde niemand. Die Gefahr, dass das Schiff noch sinken könnte, besteht laut Polizei und Feuerwehr nicht mehr.