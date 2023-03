Landgericht Leipzig: Zeuge schildert Fund eines toten Babys im Mordprozess

Im Mordprozess gegen eine 33-Jährige wegen der Tötung ihres Neugeborenen in Wurzen hat am Mittwoch ein Zeuge ausgesagt, der die Leiche entdeckt hatte. Er habe am 10. November 2021 in einem eigentlich abgestellten Kühlschrank in der Gemeinschaftsunterkunft für Arbeiter einer Fischfabrik nachgeschaut, weil dieser plötzlich wieder lief, sagte der 45-Jährige. Er war am Mittwoch aus Ungarn per Video ins Landgericht Leipzig zugeschaltet worden.