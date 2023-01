76-Jähriger schlägt in Krankenkassen-Filiale mit Axt zu

Alexanderplatz: Brand in Kaufhaus: Beschuldigter vor Gericht

Nach einem Brand in einem Kaufhaus am Berliner Alexanderplatz hat der Prozess gegen einen 27-Jährigen begonnen. Der Mann soll im Oktober vorigen Jahres während der Geschäftszeit mehrere Kleiderständer sowie Bettwaren in Brand gesetzt haben. Einen Zeugen habe er mit einer brennenden Decke verletzt. Der 27-Jährige äußerte sich am ersten Prozesstag am Mittwoch am Berliner Landgericht nicht zu den Vorwürfen. Er soll bei der Tat wegen einer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig gewesen sein.