Aufruf zu Warnstreiks bei Beck’s, Hasseröder und Diebels

Kurioses: Polizeischild gestohlen: Beamte reagieren auf Plattdeutsch

Die Polizei im ostfriesischen Filsum ist auf der Suche nach einem gestohlenen Hinweisschild, das bislang den Weg zu ihrer Polizeistation wies. Diebe hatten das blau-weiße Hinweisschild mit der Aufschrift «Polizei» und einem Richtungspfeil in den vergangenen Tagen in der ostfriesischen Gemeinde im Landkreis Leer gestohlen. Die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer reagierte am Mittwoch auf Twitter - ganz ostfriesisch - auf Plattdeutsch: «Well nu in Filsum na de Gendarms will, mutt nu sülst söken» - wer zu der Polizei in Filsum wolle, müsse nun also selbst auf die Suche gehen.