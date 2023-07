Rund 900.000 Besucher beim 494. Schützenfest in Hannover

21-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und wird verletzt

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Bissendorf im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 21-Jährige sei in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort geriet ihr Auto zunächst in einen Graben. Durch eine Art Brücke über den Graben wurde ihr Wagen in die Luft geschleudert. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie kam am Samstag in ein Krankenhaus.