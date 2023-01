Schwäbisch Hall: Wohnung nach Brand unbewohnbar: 120.000 Euro Schaden

Aufgrund eines Brandes in einem Haus in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) ist eine Wohnung unbewohnbar geworden. Die Bewohner waren während des Feuers am Samstag nicht zuhause und blieben unverletzt. Sie wurden nach den Löscharbeiten in einer Ferienwohnung untergebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte.